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Уилсон — о вылете «Вашингтона» из плей-офф НХЛ: мы сражались до конца

Уилсон — о вылете «Вашингтона» из плей-офф НХЛ: мы сражались до конца
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон подвёл итоги серии плей-офф с «Рейнджерс», в которой столичная команда уступила со счётом 0-4 и завершила выступление в сезоне.

«Проигрывать в это время года всегда паршиво. Горжусь нашей командой, мы боролись до конца. Тяжело осознавать, что завтра тебе не надо идти на каток, а команды в этом составе больше никогда не будет.

«Рейнджерс» — чертовски хорошая команда, она хорошо сбалансирована. В нашей команде были собраны хоккеисты с разным опытом, и молодые ребята сыграли хорошо. Я думаю, мы будем вспоминать этот год как особая группа, которая собралась вместе и сражалась друг за друга, заработала много опыта и боролась с хорошей командой «Рейнджерс», но просто не смогла её обыграть», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Какко – 00:57 (5x5)     1:1 Фехервари (Протас, Строум) – 14:54 (5x5)     1:2 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 19:44 (5x4)     2:2 Лапьер (Алексеев) – 27:48 (5x5)     2:3 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 43:21 (5x4)     2:4 Рослович (Лафреньер, Труба) – 59:09 (en)    
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