Уилсон — о вылете «Вашингтона» из плей-офф НХЛ: мы сражались до конца

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон подвёл итоги серии плей-офф с «Рейнджерс», в которой столичная команда уступила со счётом 0-4 и завершила выступление в сезоне.
«Проигрывать в это время года всегда паршиво. Горжусь нашей командой, мы боролись до конца. Тяжело осознавать, что завтра тебе не надо идти на каток, а команды в этом составе больше никогда не будет.
«Рейнджерс» — чертовски хорошая команда, она хорошо сбалансирована. В нашей команде были собраны хоккеисты с разным опытом, и молодые ребята сыграли хорошо. Я думаю, мы будем вспоминать этот год как особая группа, которая собралась вместе и сражалась друг за друга, заработала много опыта и боролась с хорошей командой «Рейнджерс», но просто не смогла её обыграть», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.
- 29 апреля 2024
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