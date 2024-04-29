Стали известны сочетания звеньев сборной «Россия 25» на тренировке в УТЦ «Новогорск» перед предстоящим турниром «Большой тур Сборной». В составе сборной 22 игрока представляют СКА. Хоккеисты были разделены на две группы: красную и белую.

Красная группа:

Вратари: Артемий Плешков, Егор Заврагин.

Зыков — Глотов — Грицюк, Карпухин — Федотов.

Соркин — Чивилёв — Рашевский, Князев — Выдренков.

Романов — Барулин — Полтапов, Брютов — Крощинский.

Белая группа:

Вратари: Никита Серебряков, Евгений Волохин.

Джиошвили — Воробьёв — Толчинский, Камалов — Грудинин.

Абрамов — Бардаков — Поляков, Коромыслов — Галенюк.

Тянулин — Бучельников — Осипов, Ремезовский — Сапунов, Синяткин.

Главным тренером сборной является Роман Ротенберг. Также в тренерский штаб сборной вошли Альберт Лещёв, Евгений Корешков, Константин Шафранов, Евгений Кетов, Алексей Бабинцев, Максим Соколов, Юрий Ключников, Андрей Комиссаров.

Напомним, турнир пройдёт со 2 по 11 мая в Омске, Туле, Астане и Минске. Сборная «Россия 25» проведёт матчи со сборными Беларуси и Казахстана.