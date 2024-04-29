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«Мы с вами добились грандиозных результатов». Григоренко поблагодарил болельщиков ЦСКА

«Мы с вами добились грандиозных результатов». Григоренко поблагодарил болельщиков ЦСКА
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Нападающий Михаил Григоренко попрощался с болельщиками ЦСКА и поблагодарил их за поддержку. Форвард провёл в составе армейского клуба шесть сезонов и выиграл три Кубка Гагарина.

«Дорогие болельщики ЦСКА, пришло время прощаться! Хотел поблагодарить вас за поддержку и доверие, которое вы оказывали мне и команде. Я провёл в клубе прекрасные шесть сезонов, мы вместе с вами выиграли три Кубка Гагарина, добились грандиозных результатов. Без вас ничего бы этого не было. Ваша поддержка всегда чувствовалась, как на трибунах, так и за пределами площадки. Вы навсегда останетесь в моём сердце, огромное вам спасибо. Желаю удачи и новых побед. Встретимся на льду!» — сказал Григоренко.

Права на видео принадлежат ХК ЦСКА. Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

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