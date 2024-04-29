Протас повторил результат Грабовского по очкам в плей-офф НХЛ среди белорусских игроков

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас отметился результативной передачей в заключительном матче сезона с «Рейнджерс» (2:4). Таким образом, Протас повторил результат нападающего Михаила Грабовского по очкам в плей-офф НХЛ среди белорусских игроков.

Протас набрал 2 (0+2) очка и вышел на шестое место в списке бомбардиров плей-офф НХЛ среди белорусских игроков. Пятое место занимает Владимир Цыплаков с 3 (1+2) очками. На четвёртом месте — Шейн Принс с 4 (3+1) очками. Третье место у Сергея Костицына с 15 (4+11) очками. Второе место занимает Руслан Салей с 16 (7+9) очками.

Лидером по очкам в плей-офф НХЛ среди белорусских хоккеистов является Андрей Костицын, на счету которого 23 (14+9) очка в 49 матчах.