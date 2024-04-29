«Сумасшедший момент для меня». Николай Коваленко поделился эмоциями от дебюта в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Николай Коваленко поделился эмоциями от дебюта в НХЛ. Россиянин провёл свой первый матч в лиге в четвёртой игре серии плей-офф с «Виннипегом» (5:1).
«Сумасшедший момент для меня. Здесь большая арена, просто невероятно. Мне понравилось дебютировать в плей-офф НХЛ, это отличный опыт для меня.
Здесь все играют очень быстро. Все такие большие, физически крепкие парни. Я пробовал проводить силовые приёмы, но никто не падает после них. Я хотел бы сказать спасибо всем в команде, потому что все мне помогают, поддерживают. Тренер сказал мне, что это всё ещё игра. Это было невероятно», — цитирует Коваленко Colorado Hockey Now.
Коваленко провёл на площадке 7 минут и 17 секунд, отметившись четырьмя силовыми приёмами. Коваленко стал третьим игроком в истории «лавин», который провёл свой первый матч в лиге во время плей-офф.
- 29 апреля 2024
-
14:42
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:10
-
13:05
-
12:55
-
12:49
-
12:45
-
12:35
-
12:25
-
12:18
-
12:05
-
11:55
-
11:45
-
11:38
-
11:15
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:20
-
10:15
-
09:50
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
08:55
-
08:40
-
08:15
-
08:15
-
08:10
-
07:50
-
07:30