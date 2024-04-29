«Сумасшедший момент для меня». Николай Коваленко поделился эмоциями от дебюта в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Николай Коваленко поделился эмоциями от дебюта в НХЛ. Россиянин провёл свой первый матч в лиге в четвёртой игре серии плей-офф с «Виннипегом» (5:1).

«Сумасшедший момент для меня. Здесь большая арена, просто невероятно. Мне понравилось дебютировать в плей-офф НХЛ, это отличный опыт для меня.

Здесь все играют очень быстро. Все такие большие, физически крепкие парни. Я пробовал проводить силовые приёмы, но никто не падает после них. Я хотел бы сказать спасибо всем в команде, потому что все мне помогают, поддерживают. Тренер сказал мне, что это всё ещё игра. Это было невероятно», — цитирует Коваленко Colorado Hockey Now.

Коваленко провёл на площадке 7 минут и 17 секунд, отметившись четырьмя силовыми приёмами. Коваленко стал третьим игроком в истории «лавин», который провёл свой первый матч в лиге во время плей-офф.