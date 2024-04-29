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«Сумасшедший момент для меня». Николай Коваленко поделился эмоциями от дебюта в НХЛ

«Сумасшедший момент для меня». Николай Коваленко поделился эмоциями от дебюта в НХЛ
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Нападающий «Колорадо» Николай Коваленко поделился эмоциями от дебюта в НХЛ. Россиянин провёл свой первый матч в лиге в четвёртой игре серии плей-офф с «Виннипегом» (5:1).

«Сумасшедший момент для меня. Здесь большая арена, просто невероятно. Мне понравилось дебютировать в плей-офф НХЛ, это отличный опыт для меня.

Здесь все играют очень быстро. Все такие большие, физически крепкие парни. Я пробовал проводить силовые приёмы, но никто не падает после них. Я хотел бы сказать спасибо всем в команде, потому что все мне помогают, поддерживают. Тренер сказал мне, что это всё ещё игра. Это было невероятно», — цитирует Коваленко Colorado Hockey Now.

Коваленко провёл на площадке 7 минут и 17 секунд, отметившись четырьмя силовыми приёмами. Коваленко стал третьим игроком в истории «лавин», который провёл свой первый матч в лиге во время плей-офф.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лехконен (Миттельштадт) – 08:10 (5x5)     1:1 Шмидт (Эпплтон, Стэнли) – 13:56 (5x5)     2:1 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 31:36 (5x4)     3:1 Макар – 35:03 (5x5)     4:1 Ничушкин (Лехконен, Маккиннон) – 39:36 (5x4)     5:1 Ничушкин – 59:47 (en)    
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