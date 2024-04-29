Новый капитан сборной «Россия 25» эмоционально отреагировал на своё назначение

Капитан сборной «Россия 25» нападающий Василий Глотов заявил, что для него является огромной честью носить на груди капитанскую нашивку национальной команды.

«Большая честь находиться в таком месте с такой буквой на свитере. Надо отдать должное всем тем, кто раньше проходил здесь (на базе команд сборных России. – Прим. «Чемпионата») подготовку к определённым турнирам. Даже идя по коридорам, можно увидеть все эти вывески, так что большая честь находиться здесь. И огромная честь быть капитаном сборной», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, турнир пройдёт со 2 по 11 мая в Омске, Туле, Астане и Минске. Сборная «Россия 25» проведёт матчи со сборными Беларуси и Казахстана.