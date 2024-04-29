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Новый капитан сборной «Россия 25» эмоционально отреагировал на своё назначение

Новый капитан сборной «Россия 25» эмоционально отреагировал на своё назначение
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Капитан сборной «Россия 25» нападающий Василий Глотов заявил, что для него является огромной честью носить на груди капитанскую нашивку национальной команды.

«Большая честь находиться в таком месте с такой буквой на свитере. Надо отдать должное всем тем, кто раньше проходил здесь (на базе команд сборных России. – Прим. «Чемпионата») подготовку к определённым турнирам. Даже идя по коридорам, можно увидеть все эти вывески, так что большая честь находиться здесь. И огромная честь быть капитаном сборной», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, турнир пройдёт со 2 по 11 мая в Омске, Туле, Астане и Минске. Сборная «Россия 25» проведёт матчи со сборными Беларуси и Казахстана.

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