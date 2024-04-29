Стали известны капитан и ассистенты сборной «Россия 25» на турнир «Большой тур Сборной»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал капитана и его ассистентов на турнир «Большой тур Сборной».

«Мы рады объявить капитана сборной «Россия 25» — Василия Глотова. Он сделал огромный шаг в сезоне, доказал игрой, что является одним из самых прогрессирующих игроков в России. Вася тот человек, который сможет повести команду за собой, к победам. Своей игрой он олицетворяет тот хоккей, который мы хотим видеть. Василию будут помогать – это ядро нашей команды – Карпухин, Воробьёв, Толчинский, Соркин, Джиошвили, Федотов, Рашевский, Зыков, Камалов», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, турнир пройдёт со 2 по 11 мая в Омске, Туле, Астане и Минске. Сборная «Россия 25» проведёт матчи со сборными Беларуси и Казахстана.