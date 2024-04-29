Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Глотов — о прогрессе: в целом это был хороший шаг вперёд, но он должен помогать команде

Глотов — о прогрессе: в целом это был хороший шаг вперёд, но он должен помогать команде
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан сборной «Россия 25» нападающий СКА Василий Глотов рассказал о прогрессе в своей игре в прошедшем сезоне КХЛ.

«Спасибо за вопрос о моём прогрессе в нынешнем сезоне. В целом это был хороший шаг вперёд, но с нашей командой мы не достигли цели. Лично я сделал шаг вперёд, но впереди ещё есть много шагов вперёд, которые необходимо сделать. Я смотрю на эту ситуацию так, что мой прогресс должен помогать команде. Если мы не дошли до заветной цели, значит, и я где-то не дошёл в своём прогрессе. Сейчас у нас будет турнир, потом будет лето, за которое надо подготовиться, чтобы стать лучше и команде», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

26-летний форвард СКА набрал в плей-офф 10 (5+5) очков в 10 матчах.

Материалы по теме
Стали известны капитан и ассистенты сборной «Россия 25» на турнир «Большой тур Сборной»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android