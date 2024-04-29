«Если возьмём два сезона, то точно побьём». Ротенберг уверен, что Овечкин обгонит Гретцки

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг выразил уверенность, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт голевой рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Саше хочется пожелать в первую очередь здоровья, чтобы он хорошо подготовился к следующему сезону. Я уверен, что в следующем сезоне побить рекорд Гретцки будет непросто, но если возьмём два сезона, то точно побьём» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сейчас на счету Овечкина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы превзойти рекорд Гретцки, ему осталось забить 42 гола.

Напомним, в прошедшей регулярке Овечкин забросил 31 шайбу. Всего на счету нападающего 65 набранных очков.