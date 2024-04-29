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«Один в поле не воин». Ротенберг поделился мнением о поражении Овечкина и «Вашингтона»

«Один в поле не воин». Ротенберг поделился мнением о поражении Овечкина и «Вашингтона»
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился мнением о вылете «Вашингтона» из плей-офф НХЛ во главе с капитаном Александром Овечкиным. Столичная команда проиграла серию первого раунда с «Рейнджерс» со счётом 0-4, а российский форвард не сумел набрать ни одного очка.

«Я смотрел все игры, ночью успел посмотреть. Пораньше проснулся. Стараюсь следить за всеми лигами, за играми разных сборных. Знаете, хоккей – командная игра. В медиа очень много дискуссий про его статистику. Я думаю, что не совсем правильное. Повторюсь, хоккей – командная игра. Надо всем вместе поддерживать Сашу, чтобы он был здоров и побил рекорд Гретцки. А что касается команды, то тут больше вопрос к тренерам, чтобы разобраться в причинах. Один в поле не воин. Нападающий не может играть защитника, и в воротах ему тяжело ловить шайбу на себя. Надо разобрать все детали», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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