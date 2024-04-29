Бобровский стал одним из финалистов «Везины Трофи»

Национальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала список трёх финалистов на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата — «Везина Трофи».
Среди них оказался российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.
Два остальных претендента — Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс» и Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс».
В завершившейся регулярке Бобровский провёл 58 матчей, одержал 36 побед, 6 из которых — «на ноль», имея процент отражённых бросков 91.5. и коэффициент надёжности 2.37.
На счету Хеллибайка 60 встреч, 37 побед, 5 сухих матчей, процент отражённых бросков 92.1 и коэффициент надёжности 2.39.
У Демко — 51 игра, 35 побед, 5 сухих матчей, процент отражённых бросков 91.8 и коэффициент надёжности 2.45.