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Бобровский стал одним из финалистов «Везины Трофи»

Бобровский стал одним из финалистов «Везины Трофи»
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Национальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала список трёх финалистов на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата — «Везина Трофи».

Среди них оказался российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

Два остальных претендента — Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс» и Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс».

В завершившейся регулярке Бобровский провёл 58 матчей, одержал 36 побед, 6 из которых — «на ноль», имея процент отражённых бросков 91.5. и коэффициент надёжности 2.37.

На счету Хеллибайка 60 встреч, 37 побед, 5 сухих матчей, процент отражённых бросков 92.1 и коэффициент надёжности 2.39.

У Демко — 51 игра, 35 побед, 5 сухих матчей, процент отражённых бросков 91.8 и коэффициент надёжности 2.45.

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