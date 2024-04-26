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Бобровский вышел на чистое третье место по матчам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей

Бобровский вышел на чистое третье место по матчам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей
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Завершился третий матч первого раунда серии плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Теперь на счету Сергея Бобровского 73 игры в Кубке Стэнли в карьере. Он вышел на чистое третье место по матчам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей, обойдя Николая Хабибулина (72). Второе место занимает Евгений Набоков (86). Рекорд принадлежит голкиперу «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому (113).

Всего в этой встрече 35-летний Бобровский отразил 26 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

«Флорида» повела 3-0 в серии и находится в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли. Четвёртый матч между «Лайтнинг» и «Пантерз» пройдёт в ночь с 27 на 28 апреля там же, в Тампе.

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