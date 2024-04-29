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Дементьев объяснил лидерство Валерия Ничушкина в гонке снайперов плей-офф НХЛ — 2024

Дементьев объяснил лидерство Валерия Ничушкина в гонке снайперов плей-офф НХЛ — 2024
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал игру нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина и его лидерство в гонке снайперов в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

— Валерий Ничушкин оформил хет-трик, на данный момент лучший снайпер плей-офф. С чем связана такая результативность нападающего — с командной игрой или с тем, что Вэл «в огне»?
 — Я думаю, что всего по чуть-чуть. И самое главное — я очень верю в то, что Валерий сделал выводы из неприятных эпизодов в его жизни. И, соответственно, идёт правильной поступью к тому, чтобы завоевать своё место в этой лиге и в этом виде спорта, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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