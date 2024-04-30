«Он — наш локомотив». Макар — о роли Ничушкина в «Колорадо»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар после четвёртого матча серии плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс» рассказал о том, насколько значимым игроком для команды является российский нападающий Валерий Ничушкин.

«Он был великолепен сегодня. Очевидно, что сейчас он — локомотив, который ведёт за собой всех. Будь то игра перед воротами или у бортов, особенно для нас, как для команды оборонительного плана, мы хотим выделить ребят, которые лезут на ворота. Пытаемся забросить шайбу через них или отдать ее им, чтобы они могли играть. Сейчас эта линия и Вэл, он играет действительно хорошо. Просто пытаюсь вознаградить этих ребят» — приводит слова Макара Colorado Hockey Now.

Напомним, в четвёртом матче серии с «Джетс» Ничушкин стал автором трёх заброшенных шайб и офомил свой первый хет-трик в карьере в НХЛ. Благодаря своей результаивности в матче он вогзглавил гонку снайперов текущего розыгрыша Кубка Стэнли.