Кучеров вышел на чистое второе место по передачам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 114-й за карьеру в плей-офф НХЛ.

Таким образом, Кучеров обошёл соотечественника, форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина по результативным передачам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков и вышел на чистое второе место по этому показателю.

Больше передач в плей-офф НХЛ среди действующих игроков только у Сидни Кросби (130).