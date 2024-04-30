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Кучеров вышел на чистое второе место по передачам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков

Кучеров вышел на чистое второе место по передачам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
30 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Вераге (Барков, Миккола) – 20:45 (4x4)     2:0 Барков (Экблад, Форслинг) – 32:38 (4x5)     2:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 33:37 (5x5)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 114-й за карьеру в плей-офф НХЛ.

Таким образом, Кучеров обошёл соотечественника, форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина по результативным передачам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков и вышел на чистое второе место по этому показателю.

Больше передач в плей-офф НХЛ среди действующих игроков только у Сидни Кросби (130).

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