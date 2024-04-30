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«Почему тюремные законы не распространяются на вратарей?». Купер — о незасчитанных голах

«Почему тюремные законы не распространяются на вратарей?». Купер — о незасчитанных голах
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер, после поражения своей команды в сегодняшнем пятом матче серии плей-офф от «Флориды Пантерз» (1:6) и вылета из Кубка Стэнли, высказался о двух незасчитанных шайбах своей команды в этом пятиматчевом противостоянии.

«Разве бои у ворот больше не разрешены? Это часть игры каждого хоккеиста. Толкания, которые там происходят — это как тюремные правила в плей-офф. Но почему тюремные законы не распространяются на вратарей?», — приводит слова Купера обозреватель Tampa Bay Times Эдуардо Энсина в социальных сетях.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, оба эпизода с незасчитанными шайбами, один из которых произошёл в сегодняшнем матче, случились после бросков одного и того же игрока «молний» — Энтони Чирелли.

Таким образом, «Тампа» проиграла серию со счётом 1-4 и завершила выступления в нынешнем сезоне.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
30 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Вераге (Барков, Миккола) – 20:45 (4x4)     2:0 Барков (Экблад, Форслинг) – 32:38 (4x5)     2:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 33:37 (5x5)     3:1 Барков (Ткачук, Вераге) – 51:06 (5x5)     4:1 Родригес (Стенлунд, Тарасенко) – 54:16 (5x5)     5:1 Вераге (Ткачук) – 56:03 (en)     6:1 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 58:50 (en)    
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