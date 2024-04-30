«Почему тюремные законы не распространяются на вратарей?». Купер — о незасчитанных голах

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер, после поражения своей команды в сегодняшнем пятом матче серии плей-офф от «Флориды Пантерз» (1:6) и вылета из Кубка Стэнли, высказался о двух незасчитанных шайбах своей команды в этом пятиматчевом противостоянии.

«Разве бои у ворот больше не разрешены? Это часть игры каждого хоккеиста. Толкания, которые там происходят — это как тюремные правила в плей-офф. Но почему тюремные законы не распространяются на вратарей?», — приводит слова Купера обозреватель Tampa Bay Times Эдуардо Энсина в социальных сетях.

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Напомним, оба эпизода с незасчитанными шайбами, один из которых произошёл в сегодняшнем матче, случились после бросков одного и того же игрока «молний» — Энтони Чирелли.

Таким образом, «Тампа» проиграла серию со счётом 1-4 и завершила выступления в нынешнем сезоне.