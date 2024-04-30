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Главный тренер «Тампы» ответил на вопрос о будущем Стэмкоса после вылета команды из КС

Главный тренер «Тампы» ответил на вопрос о будущем Стэмкоса после вылета команды из КС
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о будущем капитана своей команды Стивена Стэмкоса, который может покинуть клуб этим летом. Напомним, сегодня «Тампа» проиграла пятый матч серии плей-офф «Флориде Пантерз» (1:6) и вылетела из Кубка Стэнли.

«Он ощущает себя «молнией» по жизни, но только он и Жюльен (БрисБуа, генеральный менеджер «Тампы». — Прим. «Чемпионата») могут ответить на этот вопрос», — приводит слова Купера журналист Джеймсон Олив в социальных сетях.

Напомним, действующий контракт 34-летнего Стэмкоса истекает в июне этого года, однако стороны до сих пор не договорились о новом соглашении.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

В пяти матчах нынешнего плей-офф канадский форвард набрал 6 (5+1) очков.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
30 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Вераге (Барков, Миккола) – 20:45 (4x4)     2:0 Барков (Экблад, Форслинг) – 32:38 (4x5)     2:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 33:37 (5x5)     3:1 Барков (Ткачук, Вераге) – 51:06 (5x5)     4:1 Родригес (Стенлунд, Тарасенко) – 54:16 (5x5)     5:1 Вераге (Ткачук) – 56:03 (en)     6:1 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 58:50 (en)    
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