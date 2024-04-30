Главный тренер «Тампы» ответил на вопрос о будущем Стэмкоса после вылета команды из КС

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о будущем капитана своей команды Стивена Стэмкоса, который может покинуть клуб этим летом. Напомним, сегодня «Тампа» проиграла пятый матч серии плей-офф «Флориде Пантерз» (1:6) и вылетела из Кубка Стэнли.

«Он ощущает себя «молнией» по жизни, но только он и Жюльен (БрисБуа, генеральный менеджер «Тампы». — Прим. «Чемпионата») могут ответить на этот вопрос», — приводит слова Купера журналист Джеймсон Олив в социальных сетях.

Напомним, действующий контракт 34-летнего Стэмкоса истекает в июне этого года, однако стороны до сих пор не договорились о новом соглашении.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

В пяти матчах нынешнего плей-офф канадский форвард набрал 6 (5+1) очков.