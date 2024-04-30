Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 30 апреля

Сегодня, 30 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 6:1. Счёт в серии стал 4-1 в пользу «пантер», «молнии» покинули розыгрыш Кубка Стэнли — 2024.

В Парадайсе (США) завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ — 2024, в котором «Вегас Голден Найтс» уступил «Даллас Старз» (2:4). Счёт в серии равный — 2-2.