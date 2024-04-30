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Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 30 апреля

Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 30 апреля
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Сегодня, 30 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 6:1. Счёт в серии стал 4-1 в пользу «пантер», «молнии» покинули розыгрыш Кубка Стэнли — 2024.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
30 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Вераге (Барков, Миккола) – 20:45 (4x4)     2:0 Барков (Экблад, Форслинг) – 32:38 (4x5)     2:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 33:37 (5x5)     3:1 Барков (Ткачук, Вераге) – 51:06 (5x5)     4:1 Родригес (Стенлунд, Тарасенко) – 54:16 (5x5)     5:1 Вераге (Ткачук) – 56:03 (en)     6:1 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 58:50 (en)    

В Парадайсе (США) завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ — 2024, в котором «Вегас Голден Найтс» уступил «Даллас Старз» (2:4). Счёт в серии равный — 2-2.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
30 апреля 2024, вторник. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Амадио (Макнэбб, Хауден) – 14:25 (5x5)     1:1 Дадонов (Сутер) – 17:52 (5x5)     2:1 Айкел (Маршессо, Барбашёв) – 23:08 (5x5)     2:2 Джонстон (Дюшейн, Сегин) – 29:44 (5x4)     2:3 Делландреа (Смит, Стил) – 38:34 (5x5)     2:4 Хинц – 58:38 (en)    
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