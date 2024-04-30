«Можно надеть на вратарей юбки». Главный тренер «Тампы» — о незасчитанных голах клуба

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер в эмоциональном тоне высказался о двух незасчитанных голах клуба в пятом матче серии первого раунда с «Флоридой Пантерз» (1:6).

«С таким же успехом можно надеть на вратарей юбки. Нужно избавляться от такого у голкиперов», — заявил Купер на пресс-конференции.

Напомним, две шайбы «Лайтнинг» были отменены в связи с контактом игроков «молний» с вратарём «пантер» Сергеем Бобровским.

Таким образом, «Тампа» проиграла серию со счётом 1-4 и завершила выступления в нынешнем сезоне.

«Флорида» завершила регулярный чемпионат НХЛ на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 110 очками. «Тампа» расположилась на шестой строчке Востока, в активе команды 98 баллов.