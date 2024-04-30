Форвард «Металлурга» Юров рассказал, как команда перестроилась в плей-офф КХЛ

Нападающий «Металлурга» Данила Юров рассказал, как команда перестроилась в плей-офф КХЛ по сравнению с регулярным сезоном.

«В регулярке мы не так часто играли от защиты. Где-то, может быть, уступали сопернику из-за разницы в габаритах. Но в плей-офф мы это нивелировали. Смогли сыграть, как просил тренерский штаб. Даже если посмотреть последние минуты четвёртого матча финала, то мы три или четыре раза блокировали чужие броски. Думаю, что просто каждый в нашей раздевалке понял, что мы можем стать чемпионами. И тренерский штаб донёс до нас свои идеи», — цитирует Юрова «Известия».

В прошедшей регулярке Юров принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Металлурга», в которых отметился 49 (21+28) результативными действиями. В плей-офф 20-летний нападающий провёл 24 матча, забросив шесть шайб и отдав три результативные передачи.