Вратарь СКА Серебряков рассказал, планирует ли уезжать в НХЛ

Вратарь СКА Никита Серебряков рассказал о целях на следующий сезон и заявил, что не планирует отправляться в НХЛ до победы в Кубке Гагарина.

«Да, этот сезон получился смазанным. Но у СКА только одна цель – Кубок Гагарина. Будем работать, подготовимся. Думаю, что следующий сезон будет лучше. У меня сейчас долгосрочный контракт со СКА, поэтому о переезде за океан пока не думаю. Я это даже пока в голову не брал. Сейчас для меня цель – Кубок Гагарина», — приводит слова Серебрякова «Советский спорт».

Напомним, СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024, проиграв в серии «Автомобилисту» (1-4). Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).