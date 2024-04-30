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«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Семёновым

«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Семёновым
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«Ак Барс» продлил контракт с 29-летним нападающим Кириллом Семёновым – новое соглашение форварда рассчитано до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Форвард в нынешней регулярке и плей-офф провёл 73 встречи, в которых забросил 13 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 41 очко с показателем полезности «+19». За два сезона в «Ак Барсе» нападающий провёл 165 матчей, в которых набрал 80 (26+54) очков при показателе полезности «+26». С казанским клубом Семёнов стал обладателем серебряных медалей чемпионата России (2023).

«Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.

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