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Защитник Вячеслав Войнов покинет «Ак Барс»

Защитник Вячеслав Войнов покинет «Ак Барс»
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Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы защитника «Ак Барса» Вячеслава Войнова, заявил, что хоккеист покинет казанский клуб.

«Вячеслав Войнов в следующем сезоне будет выступать в другой команде», — сообщил Романов корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, у хоккеиста действующий контракт с «Ак Барсом» до 30 апреля 2025 года. 34-летний Войнов в нынешнем сезоне сыграл 45 матчей, включая плей-офф, где набрал 14 (1+13) очков с показателем полезности «+2».

«Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.

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