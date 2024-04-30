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«Салават Юлаев» официально объявил о продлении контракта с Джошем Ливо

«Салават Юлаев» официально объявил о продлении контракта с Джошем Ливо
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«Салават Юлаев» официально объявил о продлении контракта с канадским нападающим Джошем Ливо на один год. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал об этом и называл зарплату хоккеиста по новому соглашению.

Права на видео принадлежат ХК «Салават Юлаев». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

30-летний Ливо выступает за «Салават Юлаев» с сезона-2023/2024. В регулярном чемпионате форвард сыграл 40 матчей, в которых сумел набрать 38 (15+23) очков при показателе полезности «+11» и 14 минутах штрафа. В плей-офф КХЛ Ливо провёл шесть игр, отметившись в них 9 (4+5) результативными баллами при показателе полезности «-2» и четырёх минутах штрафа.

Напомним, «Салават Юлаев» второй год подряд завершил свой кубковый путь в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги, проиграв 1-4 в серии челябинскому «Трактору».

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