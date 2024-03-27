Стала известна зарплата Джоша Ливо по новому контракту с «Салаватом»

Как стало известно «Чемпионату», зарплата канадского нападающего Джоша Ливо в «Салавате Юлаева» составит 85 млн рублей в год по новому соглашению с клубом.

Сегодня агент игрока сообщил, что форвард заключил контракт с уфимским клубом ещё на один сезон.

30-летний Ливо выступает за «Салават Юлаев» с сезона-2023/2024. В регулярном чемпионате форвард сыграл 40 матчей, в которых сумел набрать 38 (15+23) очков при показателе полезности «+11» и 14 минутах штрафа. В плей-офф КХЛ Ливо провёл шесть игр, отметившись в них 9 (4+5) результативными баллами при показателе полезности «-2» и четырёх минутах штрафа.

Напомним, «Салават» завершил сезон после того, как в первом раунде проиграл челябинскому «Трактору» 2-4 в серии.