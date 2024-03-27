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Джош Ливо заключил новый контракт с «Салаватом Юлаевым» на сезон-2024/2025

Джош Ливо заключил новый контракт с «Салаватом Юлаевым» на сезон-2024/2025
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Хоккейный агент Иван Ботьев, представляющий интересы канадского нападающего Джоша Ливо, сообщил, что его клиент подписал новый контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«Мы заключили новый однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым» на следующий сезон», — сказал Ботьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

30-летний Ливо выступает за «Салават Юлаев» с сезона-2023/2024. В регулярном чемпионате форвард сыграл 40 матчей, в которых сумел набрать 38 (15+23) очков при показателе полезности «+11» и 14 минутах штрафа. В плей-офф КХЛ Ливо провёл шесть игр, отметившись в них 9 (4+5) результативными баллами при показателе полезности «-2» и четырёх минутах штрафа.

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