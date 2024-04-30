Жаров: если Набоков освоит культуру работы с телом, то выйдет на уровень Василевского

Один из ведущих специалистов в России по мануальной терапии и физической реабилитации, работавший с «Металлургом» в сезоне-2023/2024, Алексей Жаров оценил выступление голкипера «Магнитки» Ильи Набокова.

«Набоков своим поведением напомнил того же Кошечкина. Ещё зимой отметил, что не все вратари в 21 год так спокойны и собраны, как Илья. Так что не удивился, что Набоков выстрелил именно в плей-офф.

В своё время в сборной видел первые шаги в национальной команде Андрея Василевского. Если Набоков полностью освоит культуру работы с телом и даст такой же тренировочный объём, то выйдет на уровень этой суперзвезды вратарского цеха России», — сказал Жаров в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, Илья Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В текущем плей-офф 21-летний вратарь все матчи магнитогорцев начинал в стартовом составе и лишь один раз был заменён по ходу матча. Набоков показал процент отражённых бросков 94,1 с коэффициентом надёжности 1,86.