«Ак Барс» продлил контракт с защитником Алексеем Марченко

«Ак Барс» продлил контракт с 32-летним защитником Алексеем Марченко – новое соглашение игрока обороны рассчитано до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Марченко присоединился к «Ак Барсу» в ноябре 2023 года и провёл за команду 22 матча, отметившись двумя результативными передачами. В чемпионатах КХЛ защитник принял участие в 474 встречах и набрал 141 (29+112) очко при показателе полезности «+113».

«Ак Барс» завершил сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.