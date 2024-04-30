Как стало известно «Чемпионату», нападающий Егор Коршков подпишет двухлетний контракт с «Ак Барсом». В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

В завершившейся регулярке 27-летний Коршков сыграл за «Амур» 67 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 29 результативных передач, набрав в общей сложности 44 очка. Также на его счету 3 (2+1) балла в шести матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

«Амур» завершил регулярный сезон на восьмом месте в таблице Восточной конференции и в первом раунде плей-офф уступил «Металлургу» в шести матчах.

«Ак Барс» завершил сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.