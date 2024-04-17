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Стали известны помощники Павла Десяткова, который в ближайшее время возглавит «Витязь»

Стали известны помощники Павла Десяткова, который в ближайшее время возглавит «Витязь»
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Как стало известно «Чемпионату», помощниками специалиста Павла Десяткова, который в ближайшее время возглавит «Витязь», будут Дмитрий Кокорев и Павел Зубов.

Напомним, Кокорев с октября 2022 года был главным тренером ХК «Сочи». Под руководством специалиста южане в сезоне-2022/2023 заняли последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В сезоне-2023/2024 «Сочи» занял предпоследнее, 10-е место на Западе.

Павел Зубов 12 апреля покинул пост главного тренера клуба ВХЛ «Молот». Зубов возглавил команду по ходу сезона-2023/2024. Под его руководством команда провела рекордную для себя 17-матчевую победную серию, а также впервые в истории клуба завоевала Кубок Шёлкового пути. В плей-офф ВХЛ «Молот» вылетел в первом раунде, проиграв «Соколу» (2-4).

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