НХЛ объяснила отменённые шайбы «Тампы» в ворота голкипера «Флориды» Бобровского

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 6:1.

Две шайбы «Лайтнинг» были отменены в связи с контактом игроков «молний» с вратарём «пантер» Сергеем Бобровским.

Национальная хоккейная лига объяснила отменённые шайбы «молний».

«Видеоповтор показал, что Энтони Дюклер из «Тампы» ухудшил способность Сергея Бобровского сыграть на своей позиции в воротах перед голом Энтони Чирелли. Решение было принято в соответствии с правилом 69.1, которое, в частности, гласит: «Голы должны быть отменены только в том случае, если: (1) атакующий игрок либо своей позицией, либо контактом ограничивает способность голкипера свободно перемещаться в пределах своей вратарской зоне или спасти ворота от гола», — говорится в заявлении лиги.

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«Видеоповтор подтвердил, что игрок «Тампы» Энтони Чирелли случайно коснулся вратаря Сергея Бобровского, что ухудшило его способность сыграть на своей позиции перед голом. Решение было принято в соответствии с Правилом 69.1, в котором, в частности, говорится: «Голы должны быть отменены только в том случае, если: (1) атакующий игрок либо своей позицией, либо контактом ограничивает способность голкипера свободно перемещаться в пределах своей вратарской зоне или спасти ворота от гола», — сказано в пресс-службе НХЛ в эпизоде со второй отменённой шайбой.

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