Главный тренер «Ванкувера» оценил непростую ситуацию с вратарями в команде

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет заявил, что в клубе хорошая вратарская глубина состава. По ходу плей-офф травмы получили два основных вратаря — Тэтчер Демко и Кейси Десмит. Четвёртый матч серии с «Нэшвиллом» в воротах провёл Артур Шилов, а на замене находился белорусский вратарь Никита Толопило.

«У организации фантастическая вратарская глубина. Даже тот парень [Никита Толопило], о котором я мало что знаю, но слышал, что он должен быть хорош. Поверьте, я не хочу ставить его… [под угрозу травмы].

Спасибо организации и Яну Кларку [тренеру по вратарям], что ребята готовы играть. У нас нет никакого беспокойства насчёт вратарской линии. Шилов защищал ворота сборной Латвии на чемпионате мира, когда за него болела вся страна», — цитирует Токкета пресс-служба клуба.

Пятый матч серии с «Нэшвиллом» состоится в ночь на 1 мая на площадке «Ванкувера».