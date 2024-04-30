ХК «Сочи» сделал квалификационные предложения группе игроков

ХК «Сочи» в соответствии с Регламентом КХЛ сделал квалификационные предложения группе игроков, выступавших в составе клуба в минувшем сезоне.

Квалификационные предложения получили: вратарь Никита Тулинов, нападающие Амир Гараев, Артур Тянулин, Артемий Кузнецов, Евгений Каменский, Захар Миць.

Также хоккейный клуб «Сочи» сохранил спортивные права в КХЛ на нападающих Марата Хуснутдинова, Константина Мельникова и Егора Фирсова.

Ранее ХК «Сочи» объявил об окончании аренды нападающего Матвея Мичкова, который возвратился в состав СКА.

Напомним, «Сочи» не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка за 68 матчей.