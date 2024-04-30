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Стала известна тройка финалистов на приз лучшему новичку сезона НХЛ

Стала известна тройка финалистов на приз лучшему новичку сезона НХЛ
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Стала известна тройка финалистов на приз лучшему новичку сезона НХЛ. В неё вошли нападающий «Чикаго» Коннор Бедард, защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер и игрок обороны «Нью-Джерси» Люк Хьюз.

В прошедшем регулярном сезоне Бедард стал лучшим бомбардиром среди новичков. В 68 матчах регулярки Бедард набрал 61 очко — забросил 22 шайбы и отдал 39 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром «Чикаго».

Защитник «Уайлд» Фэйбер в прошедшей регулярке провёл все 82 игры и набрал 47 очков — забросил восемь шайб и отдал 39 результативных передач с показателем полезности «-1».

Люк Хьюз провёл за «Дэвилз» все 82 игры прошедшего регулярного чемпионата. Защитник набрал 47 очков — забросил девять шайб и отдал 38 результативных передач с показателем полезности «-25».

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