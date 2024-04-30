Спортивный директор «Сибири» анонсировал объявление нового главного тренера клуба 1 мая

Спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что завтра, 1 мая, клуб объявит имя нового главного тренера новосибирской команды.

«Уже завтра всё будет понятно по фигуре главного тренера «Сибири», всё уже завтра объявим. Конечно, уже есть конкретика», — сказал Меркулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, ранее Анвар Гатиятулин отказал «Сибири», с которой у него была устная договорённость о подписании двухлетнего соглашения, а также ЦСКА, где Илья Воробьёв предлагал 48-летнему специалисту войти в тренерский штаб в качестве тренера по защитникам.

«Сибирь» не попала в плей-офф сезона-2023/2024, набрав 67 очков. Новосибирский клуб занял 10-е место в таблице Востока.