Овечкин: хочу, чтобы в «Вашингтоне» играли Макдэвид и Кросби

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, как команде стать сильнее.

«Как мы станем лучше? Формирование состава зависит не от меня. Я, например, хочу, чтобы в моей команде играли Макдэвид и Кросби. Кросби будет свободным агентом? Хм, надо позвонить ему», — приводит слова Овечкина sportsnet.ca.

29 апреля завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и вышли в следующий раунд плей-офф.

Напомним, в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ капитан столичных не набрал ни одного очка. Это его худший результат за карьеру в Кубке Стэнли, ранее с Овечкиным такого не случалось.