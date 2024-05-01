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Чарльз Робинсон продлил контракт с «Трактором»

Чарльз Робинсон продлил контракт с «Трактором»
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Форвард Чарльз Робинсон продлил контракт с «Трактором», сообщает пресс-служба челябинского клуба. Соглашение с американским нападающим будет действовать до конца сезона-2024/2025.

В завершившимся регулярном сезоне 32-летний Робинсон сыграл 53 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал пять результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провёл 13 матчей, в которых записал на свой счёт 7 (5+2) очков.

«Бадди Робинсон стал настоящим открытием прошедшего розыгрыша плей-офф и влюбил в себя абсолютно всех болельщиков «Трактора». Хоккеистов такой фактуры в сочетании с профессиональными и человеческими качествами на рынке практически не найти, поэтому мы рады, что Бадди продолжит быть частью Челябинска и большой хоккейной семьи чёрно-белых», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

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