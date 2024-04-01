«Какое-то унижение, недоверие». Крик души бывшего главного тренера «Авангарда»

Сегодня, 1 апреля, «Авангард» объявил об официальном назначении на пост главного тренера Сергея Звягина. Специалист, работавший тренером вратарей, сменил в ходе плей-офф Михаила Кравца после разгромного поражения «ястребов» от железнодорожников со счётом 0:7.

Звягин выиграл три матча в серии второго раунда с «Локомотивом», но омская команда всё равно вылетела.

Михаил Григорьевич Кравец честно рассказал «Чемпионату», как относится к назначению своего бывшего помощника на пост главного тренера «Авангарда», как воспринял слова команды после своего увольнения и как резкое решение руководства «ястребов» может повлиять на его карьеру.

Специалист выплеснул всю свою душу и сердце!

«Для меня реакция Звягина — это показуха»

— Как бы вы оценили назначение Сергея Звягина на пост главного тренера «Авангарда»?

— Если руководство команды решило и приняло такое решение сейчас, это в их праве. Значит, они доверяют и верят в этого тренера, который, в принципе, выиграл всего лишь три матча и не прошёл дальше в плей-офф. Если они считают, что это правильно, значит, это их выбор. Что я здесь могу сказать? Выбор «Авангарда» такой.

— Если говорить по серии «Авангард» — «Локомотив», чего омичам не хватило, чтобы пройти железнодорожников?

— Знаете, меня очень удивляют последние высказывания, что команда сплотилась, что команда собралась, как всё здорово. Вы мне скажите, целый сезон — 68 матчей регулярного чемпионата и пять игр плей-офф — сплочения не было? Это просто так команда заняла второе место и прошла первый раунд? Давайте честно говорить об этом, не стесняться. То есть это всё было просто так? И самое высокое сплочение пришло потом?

Сергей Звягин руководит командой вместе с Михаилом Кравцом Фото: photo.khl.ru

Человек был моим помощником. Да, должен был тоже помогать в этом сплочении. Если вспомнить серию с «Локомотивом», то можно сказать, что я тоже её не проиграл. Мне не дали возможности её завершить. Это факты. Неизвестно, конечно, как бы она закончилась, но это факты. Но и факт, что «Авангард» дальше не прошёл. Факт, что в первой игре счёт тоже был 1:1 и случайное падение Киселевича привело к пропущенному голу.

А вторая игра — всего шесть моментов было у «Локомотива». Это статистика InStat. Шесть моментов было у «Локомотива» — и они все забили. А где были вратари, которых тренировал Звягин? Здесь тоже этого никто не увидел? Тот же Шарипзянов, который обрадовался возврату к системе Хартли, — у него в этом году лучший сезон! Лучший сезон! Где логика?

— Был удивлён, когда «Авангард» объявил о вашей отставке. Команда показывала интересную игру.

— Вы видите, чтобы кто-нибудь об этом написал или сказал? Просто выбросили! А я команду в прошлом году с 10-го места поднял. И мы вышли в финал конференции. И в этом году не навязывался — меня отпустили сначала, а потом предложили [продлить контракт]. И мы снова создали команду! И снова эта команда показала самый хороший результат. 43 победы, 200 голов забила. Обыграла СКА, ЦСКА дважды. То есть это всё так — я просто ходил на работу? А тренировки кто делал? Кто составлял звенья? Звягин играл теми звеньями, которые я составил. Вот это самое обидное и самое неприятное. И жаль, что мне не дали возможности исправить эту ситуацию.

— В этом контексте хотел узнать ваше мнение как специалиста, который находился внутри команды. Наверняка вы видели реакцию Сергея Звягина после второго гола «Локомотива» в последнем матче серии. Что думаете об этом?

— Для меня это показуха. А как же слова Шарипзянова, что я был очень эмоциональный и это мешало играть? А эта реакция помогала играть? Я никогда никого не просил наводить на себя камеру и показывать свои эмоции. Я всегда был честен и откровенен. Как я реагировал, то и происходило со мной на скамейке, чем я жил и как я переживал за игру.

«Такими действиями всё-таки портят тренерскую репутацию»

— Может быть, вы сможете назвать лучшего игрока «Авангарда» в плей-офф или по всему сезону?

— Я бы отметил, что вообще все ребята в этом сезоне добавили по сравнению со своими результатами в прошлых сезонах. Не могу сказать, что это прямо из-за того, что я что-то такое сделал. Они, конечно, и сами много сделали. Но наши отношения, мои тренировки и то, как мы общались, то, как мы друг другу доверяли, — это и привело к тем же результатам Буше, к тем же результатам Ткачёва, Спунера.

Много игроков добавили. Игумнов забил девять голов. Гуляев первый сезон свой отыграл, Холодилин, Рейнгардт. Хомченко, придя сюда, тоже здорово выступил. Многие ребята попали в хорошую атмосферу, показали себя с лучшей стороны и добавили в нашем коллективе. И не моя вина, что одна игра решила судьбу всех этих отношений и всей этой команды. И такое впечатление, что к этому всё готовилось, к этому шли. Нашли повод.

Михаил Григорьевич Кравец Фото: photo.khl.ru

Лучшими, наверное, я считаю, что стали Ткачёв, Буше, Спунер. Несмотря на то что говорил про меня Шарипзянов, я считаю, что и Дамир очень достойный сезон провёл. Чистяков – тоже. Эти ребята показали хорошую игру. Николишин, несмотря на слабую предсезонку, нашёл в себе силы, вернулся и показал хорошую игру.

— Поступали ли вам уже какие-то предложения о работе?

— Вы знаете, пока предложений никаких не поступало. Как я тут услышал в одной передаче, вот такими действиями всё-таки портят тренерскую репутацию. Сейчас у всех в памяти остаётся только вот этот плей-офф, эти последние три игры. А то, что было сделано до этого, год назад, это всё куда-то исчезает.

Может быть, вы слышали: считают, что Кравец не для больших дел, не для больших побед. А разве это не большое дело — поднять команду с последнего места и вывести в финал конференции? Или при создании новой команды поднять её на второе место и пройти первый раунд? Вот такое какое-то унижение, недоверие для меня всегда непонятно — именно в мою сторону. Я не идеал, я не святой, но то, что я честно, со всем сердцем и душой отдавался команде, — это было всегда.