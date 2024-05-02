Определены уже пять участников второго раунда, при этом сформирована лишь одна пара.

Что происходит в плей-офф НХЛ? Все текущие расклады в борьбе за Кубок Стэнли

Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге состоялись два матча плей-офф, по итогам которых был определён пятый участник второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли – 2024. Им стал «Эдмонтон Ойлерз», на домашнем льду переигравший «Лос-Анджелес Кингз» (4:3, 4-1).

Канадская команда третий год подряд смогла выбить «королей» из стадии плей-офф уже на стадии первого раунда. Теперь Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и их менее звёздные партнёры постараются с очередной попытки всё-таки довести «нефтяников» до главных кубковых разборок.

В свою очередь, «Кингз» отметили очень грустный юбилей: через пять недель исполнится ровно 10 лет с момента последнего успеха американской команды в плей-офф НХЛ. В 2014 году «Лос-Анджелес» завоевал Кубок Стэнли, после чего на протяжении следующего 10-летия не смог победить ни в одной серии плей-офф (0-5).

Кто уже вышел в следующий раунд плей-офф?

На данный момент определены пять участников второго раунда плей-офф НХЛ – три представителя Восточной конференции и два – от Западной конференции. От Востока борьбу за Кубок Стэнли продолжают «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». На Западе в полуфинале конференции сыграют «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон» (точно не друг с другом).

Кто ещё борется за выход в полуфиналы конференций?

На Востоке осталось выяснить последнего участника четвертьфинала плей-офф. Он может определиться уже ближайшей ночью. Это произойдёт в том случае, если «Бостон Брюинз» на выезде нанесёт поражение «Торонто Мэйпл Лифс». «Мишки» ведут в противостоянии со счётом 3-2, но первую возможность завершить серию в свою пользу они уже упустили, проиграв пятый матч дома (1:2 ОТ).

На Западе продолжается борьба за две вакантные позиции: «Ванкувер Кэнакс» ведёт 3-2 у «Нэшвилл Предаторз», а «Даллас Старз» с таким же счётом переигрывает «Вегас Голден Найтс». Про последнюю серию стоит сказать отдельно, ведь техасский клуб проиграл первые две встречи, а затем сумел перевернуть её ход. Это первый раз в истории «Старз», когда им удалось выиграть три матча подряд после того, как они начали серию с двух поражений. Таким образом, защищающий чемпионское звание «Вегас» оказался в шаге от вылета из плей-офф.

Какими будут пары?

Согласно регламенту проведения плей-офф, в Северной Америке во втором раунде состоятся так называемые «финалы дивизионов». Пока сформирована всего одна пара – на Востоке путёвку в полуфинал Кубка Стэнли в очной борьбе разыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». В другой паре «Флорида» сыграет с «Бостоном» или «Торонто». На Западе «Колорадо» ждёт победителя противостояния между «Далласом» и «Вегасом», а «Эдмонтон» выходит на «Ванкувер» или «Нэшвилл».

Определение того, кто начинает серию дома, а кто на выезде, происходит на основе выступления команд в регулярном чемпионате. Уже понятно, что на Востоке полуфинальные серии конференции в любом случае начнутся на домашних площадках «Рейнджерс» и «Флориды». На Западе ситуация куда более интересная и запутанная.

По состоянию на сейчас сотрудникам «Колорадо» пока рано заниматься решением логистических вопросов, ведь на данный момент неизвестен не только их будущий соперник, но и где начнётся эта серия. В случае победы «Далласа» следующая серия начнётся на площадке «Старз», в случае успеха «Вегаса» — на льду «Колорадо». Точно так же выглядит текущая ситуация и для «Эдмонтона», который будет начинать следующий раунд на выезде в случае победы «Ванкувера», но дома – если победит «Нэшвилл».

Турнирная сетка Кубка Стэнли на данный момент

Восточная конференция:

«Рейнджерс» — «Каролина»;

«Флорида» — «Бостон».

Западная конференция:

«Даллас» — «Колорадо»;

«Ванкувер» — «Эдмонтон».