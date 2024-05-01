«Локомотив» продлил контракт с защитником Мартином Гернатом на один сезон

Пресс-служба КХЛ объявила о новом соглашении между ярославским «Локомотивом» и словацким защитником Мартином Гернатом.

Отмечается, что стороны продлили сотрудничество ещё на один год.

31-летний Гернат выступает за железнодорожников с сезона-2023/2024, когда перешёл из швейцарской «Лозанны». На сегодняшний момент словацкий защитник сыграл за «Локомотив» в 84 матчах регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ, где набрал 35 очков (13+23) по системе «гол+пас». Гернат был признан лучшим защитником по версии КХЛ после полуфинальных серий в борьбе за Кубок Гагарина.

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, где со счётом 0-4 проиграл «Металлургу».

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