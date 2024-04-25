История КХЛ не знала подобного! Откуда взялся 21-летний чемпион, который снёс рекорды лиги

До начала нынешнего сезона опыт молодого Ильи Набокова в КХЛ исчислялся всего пятью минутами. Теперь его знает вся страна.

Перед началом нынешнего сезона магнитогорский «Металлург», в итоге сенсационным образом ставший чемпионом КХЛ, сделал крайне амбициозную ставку во вратарской линии. В заявке на первый матч чемпионата с «Автомобилиста» стартовым голкипером значился вернувшийся в Россию из Европы 28-летний Артём Загидулин, а его бэкапом был на тот момент 20-летний Илья Набоков, чей игровой опыт в КХЛ исчислялся пятью минутами.

Набоков родился 27 марта 2003 года в Касли – это маленький город на севере Челябинской области, где живёт 15 тысяч человек. Именно в родном городе Набоков и начал заниматься хоккеем. Когда сыну было пять лет, отец отправил его в челябинскую хоккейную школу «Мечел». Переход выглядел логичным продолжением карьеры – от Касли до Челябинска всего 135 км. Но это расстояние Набоковы преодолевали каждый день на протяжении семи лет. Оно того стоило: в 12 лет Набокова пригласили в «Металлург».

В сезоне-2019/2020 Илья провёл первые матчи в МХЛ, а со следующего года уже был основным вратарём в «Стальных Лисах». Совсем молодой голкипер дебютировал на высшем уровне в ноябре 2022-го, когда «Магниткой» руководил ещё Илья Воробьёв. Уральский клуб проводил гостевой матч с «Куньлунь Ред Стар» и вёл с комфортным преимуществом в четыре шайбы – 5:1. За четыре с половиной минуты до финальной сирены Воробьёв дал возможностью Илье дебютировать в КХЛ, заменив опытнейшего и титулованного Василия Кошечкина.

Тот матч стал первым и последним для Набокова в «Магнитке» при Воробьёве. 49-летний специалист делал ставку на вратарский дуэт, который образовывали иностранец Эдди Паскуале и ветеран Кошечкин. Канадский вратарь был чистым первым номером, а Василий доигрывал карьеру в качестве его дублёра. Набоков же был третьим номером и периодически оказывался на лавке, когда Кошечкин отсутствовал по причине травмы.

Илья Набоков и Василий Кошечкин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В межсезонье «Магнитка» радикальным образом изменилась. Разин сменил Воробьёва на посту главного тренера, Паскуале отправился в «Барыс», а Кошечкин завершил блистательную игровую карьеру. Вратарская линия обновилась на 100%. И по изначальному плану тренерского штаба Разина более опытный Загидулин должен был становиться первым номером, а молодой Набоков набираться опыта за его спиной.

В первые шесть недель гладкой части сезона всё именно так и было. Загидулин получал гораздо больше игровой практики, тогда как Набоков к середине октября провёл всего три матча, одержав в них одну победу. 9 сентября Илья впервые в карьере вышел на лёд в стартовом составе, приняв участие в матче с «Витязем» (4:3). Спустя восемь месяцев Разин вспомнит о той игре своего голкипера.

«Был еще момент, когда его поставил в матче с «Витязем», а обычно после трёх пропущенных голов в первом периоде я меняю вратаря. Но тогда у меня промелькнула мысль, что, если так поступлю, я парня просто сломаю, и я не стал это делать. В итоге победили 4:3», — сказал Разин в чемпионском интервью изданию «Спорт-экспресс».

Но до чемпионства тогда ещё предстояло проделать огромный путь, и никто в тот момент не мог представить, что его проделает «Магнитка», да ещё и с Набоковым на последнем рубеже. Ситуация с распределением ролей во вратарской линии уральского клуба начала меняться в начале-середине октября, когда Загидулин серийно завалил несколько принципиальных матчей. 13 октября Набоков занял последний рубеж в поединке с «Сибирью» и с того момента уже не упустил своего шанса.

Надо заметить, что не всё складывалось гладко. Уже через полторы недели после этого Илье пришлось прийти через неприятную серию поражений. С 19 по 29 октября с Набоковым в воротах уральцы проиграли пять матчей подряд. Но Разин в своём голкипере уже не сомневался. Загидулин в скором времени отправился на выход из команды, а из «Трактора» был выменян Никита Подскребалин. Подобные перемены уже очевидно указывали на то, что в Магнитогорске сделали однозначную ставку на Набокова.

Алексей Маклюков и Илья Набоков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

К плей-офф Илья подошёл в хорошей форме, но в своём дебютном розыгрыше Кубка Гагарина он сыграл даже не отлично, а изумительно. В течение всех двух месяцев Набоков демонстрировал потрясающую игру, оформив четыре шат-аута и не сумев закончить лишь 1 из 23 матчей. В шестой игре серии с «Автомобилистом» произошёл локальный срыв, который не повлиял на психологическое состояние голкипера. Более того, после той замены вернувшийся на своё законное место со старта седьмого матча полуфинала Кубка Гагарина Набоков в дальнейшем не потерпел ни одного поражения.

В ходе плей-офф Илье исполнился всего 21 год, но молодой голкипер действовал столь классно и уверенно, словно уже не первый день играет в хоккей на таком уровне. В финальной серии с «Локомотивом» Набоков выиграл четыре матча из четырёх, пропустив всего три шайбы. Благодаря феноменальной игре магнитогорского клуба ярославцы показали худший результат в истории финалов Кубка Гагарина. Предыдущий антирекорд принадлежал «Авангарду», который в финальной серии 2019 года также в четырёх играх лишь четыре раза поразил ворота ЦСКА.

Сразу после финальной сирены в Ярославле не было никаких сомнений, кто станет самым ценным игроком плей-офф КХЛ. Набоков стал самым молодым MVP плей-офф в истории КХЛ, на момент победы в Кубке его возраст – 21 год и 32 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Илье Сорокину (сезон-2018/2019, 23 года 128 дней).

«Я был уверен в этом, мы с ним много общались, он провёл сезон на очень высоком уровне. Да, он здорово провёл и плей-офф. Я с ним много разговаривал, Илья очень психологически устойчивый вратарь, я был полностью уверен в нём. Набоков выступил выше всяких похвал. Говорят, что вратарь – это половина команды. Илья это полностью доказал», – отреагировал агент хоккеиста Шуми Бабаев в беседе с «Чемпионатом».

Действующий контракт голкипера с «Металлургом» рассчитан ещё на сезон. А вот будет ли он продлён – теперь огромный вопрос. Игра Набокова не могла пройти незамеченной за океаном. 21-летний вратарь доступен для выбора на предстоящем драфте НХЛ. И можно только представить, насколько взлетели акции российского голкипера на североамериканском рынке после такого фурора в плей-офф.