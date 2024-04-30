Дементьев — о Панарине в плей-офф: жертвовать личными амбициями важнее, нежели командными

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил игру российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Вашингтон Кэпиталз».

— Артемий Панарин забил два победных гола в серии с «Вашингтоном», при этом набрал всего три очка. Его одноклубник Мика Зибанеджад, не блиставший в регулярке, отметился 7 (1+6) баллами. Как оцените игру Панарина?

— Так для этого и существует команда. Сегодня сыграет один, завтра — другой. И в итоге команда выигрывает. Никакой проблемы лично у меня в этом плане не существует. Хоккей — это не теннис или одиночка в гребле. Здесь важен в первую очередь командный результат. И в определённой степени жертвовать своими личными успехами и амбициями важнее, нежели командными. То есть команда — на первом месте, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.