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Терещенко рассказал, виноват ли Самсонов в моменте с победным голом «Бостона» в овертайме

Терещенко рассказал, виноват ли Самсонов в моменте с победным голом «Бостона» в овертайме
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко рассказал, виноват ли голкипер «Торонто» Илья Самсонов в моменте с победным голом «Бостона» в овертайме (2:1 ОТ).

— Что скажете насчёт вылета «Торонто» в первом раунде?

— Печально, что говорить. Уже 58 лет не могут выиграть Кубок Стэнли, являясь самой могущественной канадской командой. Всё было в их руках, играли неплохо. Но недоработка Митча Марнера привела к лёгкому голу в овертайме, как мне кажется.

— Не должен ли был Самсонов играть по шайбе в моменте с голом в овертайме?

— Как он там будет играть? Там на скорости убегает игрок. Я не думаю, что дело в Самсонове. Это чистая недоработка крайнего нападающего. Вышел на смену, должен был до конца играть с Пастрняком, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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