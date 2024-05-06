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Агент Князев рассказал, кто из игроков КХЛ достоин номинации на приз лучшему новичку

Агент Князев рассказал, кто из игроков КХЛ достоин номинации на приз лучшему новичку
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Хоккейный агент и бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кирилл Князев высказал мнение, кто ещё из игроков достоин номинации на приз «Лучшему новичку» сезона.

«Можно было бы Артамонова из «Торпедо» включить. Если не брать регулярку, то я бы ещё Силантьева выделил. Он ярко провёл плей-офф, сделал большой шаг в своём росте. Он показал характер, неуступчивость. Я считаю, он сполна оправдал доверие к нему», —приводит слова Князева Legalbet.

Напомним, по итогам сезона в число номинантов на приз имени Алексея Черепанова, вручаемый лучшему новичку КХЛ, попали форвард магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров, голкипер Илья Набоков и защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев Победитель определяется по итогам голосования тренеров команд лиги.

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