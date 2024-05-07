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В «Тракторе» не рассматривают вариант с переходом защитника Вячеслава Войнова

В «Тракторе» не рассматривают вариант с переходом защитника Вячеслава Войнова
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что клуб не рассматривает вариант с переходом защитника Вячеслава Войнова, который является уроженцем Челябинска.

«Нет, не рассматривается 100%», – сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, у хоккеиста действующий контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2024/2025. 34-летний Войнов в нынешнем сезоне сыграл 45 матчей, включая плей-офф, где набрал 14 (1+13) очков с показателем полезности «+2».

«Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.

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