«Понадеялись на честное слово — человек передумал». Спортдиректор «Сибири» — о Гатиятулине

Спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов рассказал, что с Анваром Гатиятулиным уже были устные договорённости, однако специалист передумал возглавлять новосибирскую команду. По информации «Чемпионата», Гатиятулин станет главным тренером «Ак Барса».

«По поводу ситуации с Гатиятулиным уже всё сказано, всё давно прошло. Так получилось, что человек просто передумал. Бывает! Расстались в нормальных рабочих отношениях, ситуация неприятная, но жизнь продолжается. Объявили до подписания контракта, как сказал наш руководитель, потому что руки были пожаты, понадеялись на честное слово», — сказал Меркулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, ранее Анвар Гатиятулин отказал «Сибири», с которой у него была устная договорённость о подписании двухлетнего соглашения, а также ЦСКА, где Илья Воробьёв предлагал 48-летнему специалисту войти в тренерский штаб в качестве тренера по защитникам.