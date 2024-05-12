«Стыдно, что у нас было не так». Что говорят в Европе о ЧМ по хоккею в Чехии

Идёт третий день чемпионата мира по хоккею – 2024, и зрители уже увидели, среди прочего, польскую сенсацию, дубль 18-летнего канадского «некствана» Коннора Бедарда и победу Швеции над главным фаворитом турнира. Рассказываем, что ещё интересного произошло в первые дни, а также посмотрим, как освещают турнир европейские СМИ.

Шведы затосковали после победы над США

Главный матч в группе В уже состоялся. Швеция и США, упакованные по полной программе звёздами НХЛ, выдали яркую игру, в котором победу одержали «Тре Крунур» со счётом 5:2. Фактически это была игра за итоговое первое место в группе, хотя турнир только начался.

«Горькая правда. Теперь групповой раунд будет сплошной зевотой», — с сожалением констатирует Aftonbladet. Если не случится никаких сенсаций, все остальные матчи и шведы, и американцы должны спокойно выигрывать.

Теперь их внимание переключилось на следующий этап. После «золотого» дубля в 2017-2018 годах шведы ни разу не дошли даже до полуфинала, не то что до медалей, а в 2021 году и вовсе не попали в плей-офф.

«В последнее время бренд хоккейной сборной обесценился в глазах общественности. Если мы снова останемся без медалей, это станет катастрофой. Мы должны брать медали на каждом ЧМ и год за годом показывать, что Швеция – одна из главных хоккейных наций», — считает олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Йонас Бергквист.

«Чтобы у будущих поколений были те же возможности, что у Хедмана или Карлссона, сборная должна быть флагманом шведского хоккея. У нас уже много лет не было такой команды. Чтобы стать известным дома, надо играть в сборной, я в этом полностью убеждён», — говорит бывший игрок сборной, а ныне эксперт Санни Линдстрём.

Гудас раскритиковал финнов за скучный хоккей

В другой группе в первый игровой день хозяева турнира одержали непростую победу над Финляндией со счётом 1:0 Б. Финский хоккей известен своей прагматичностью и недостатком зрелищности, хотя мастеров Суоми производит в больших количествах. Защитник сборной Чехии Радко Гудас после той игры не преминул пройтись по этой финской особенности.

«Мы ясно понимали, как они играют – в скучный хоккей. Но мы тоже здорово сыграли в обороне, не позволяли им создавать много шансов в первых двух периодах. У нас были шансы забить, но немного не везло. К сожалению, в третьем периоде они несколько раз получали большинство, смогли перехватить инициативу… Рад, что в итоге нам удалось взять два очка», — заявил Гудас.

Йортикке стыдно за то, как чешский ЧМ выгодно отличается от финского

Рекорд посещаемости чемпионатов мира с 2015 года принадлежит Чехии, когда матчи посетила в общей сложности 741 тысяча зрителей. В этом году только первый игровой день собрал на трибунах более 52 тысяч болельщиков. Так можно и собственный рекорд перебить!

Известный финский тренер Ханну Йортикка посетил матч открытия Финляндия – Чехия на «О2 Арене» и остался под большим впечатлением от местной публики, особенно в сравнении с тем, какими были финские трибуны на ЧМ-2022 и ЧМ-2023.

«Если сравнивать с тем, что было у нас на трибунах… Мне временами было стыдно из-за того, что у нас было не так. Здесь все одеты в джерси сборной, все с флагами. Вот так и должно быть», — отметил Йортикка в интервью Iltalehti.

Даже дневной матч Канады с Великобританией в Праге собрал аншлаг. Далеко не самая громкая вывеска, но люди наверняка пришли посмотреть на канадских звёзд. 18-летний дебютант Коннор Бедард не разочаровал, оформив дубль в своём первом матче на чемпионатах мира. После игры он тоже отметил классную атмосферу на стадионе.

«Я не знал, чего ожидать, но атмосфера была великолепной. Это мой первый матч в Европе на взрослом уровне. Было классно, болельщики громко поддерживали, прыгали на трибунах. Было весело», — сказал он.

Финны радуются дешёвому пиву

Одна из самых насущных тем в спортивных СМИ Финляндии – цены на пиво. На «О2 Арене» выпить пенного можно за 90 крон или € 3,6. Разительный контраст с прошлогодним Тампере, где цены на пиво доходили почти до € 12!

«Это очень приятный сюрприз. Иногда открываешь онлайн-банк, посмотреть, сколько ты уже потратил, и понимаешь, что беспокоиться вообще не о чем», — радуются финские болельщики, которых опросил Ilta Sanomat.

Латвийский хоккеист врезал судье

Нападающий Родриго Аболс не только сыграл ключевую роль в непростой победе Латвии над Польшей (он сравнял счёт в меньшинстве в третьем периоде, а затем выступил ассистентом в победном голе в овертайме), но и врезал судье во время потасовки!

Родриго Аболс и судья Таррингтон Вионзек Фото: Кадр из трансляции

Аболс сцепился с Гжегожем Пасютом. Когда к дерущимся подскочил лайнсмен, латвиец оказался на льду, а поднявшись, сразу начал махать кулаками, даже не видя, куда именно он бьёт. Собственно, по его удивлённому лицу было понятно, что в судью он попал не специально, а в запале эмоций. И после принёс извинения, которые канадский рефери Таррингтон Вионзек, очевидно, принял и не выписал Аболсу даже малого штрафа.

«Я думал, это поляк меня схватил, и просто старался освободиться. К сожалению, это был не поляк, а судья. Я тысячу раз перед ним извинился, в том числе и после матча. Надеюсь, они увидят, что я не специально так», — объяснил своё поведение Аболс.