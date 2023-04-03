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Лучшие обмены дедлайна НХЛ-2023, как играют в своих новых клубах Орлов и Барбашёв

Неожиданные перерождения и прорыв россиян: 8 лучших обменов на дедлайне НХЛ
Родион Власов
Лучшие обмены дедлайна НХЛ-2023
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Как ни странно, пока тут нет ни Кейна, ни Тарасенко: перед плей-офф себя проявляют другие игроки.

Ровно месяц назад закрылось окно переходов НХЛ. В этом году клубы лиги показали невероятную трансферную активность: первый громкий обмен произошёл чуть ли не за месяц до «дня Х». Множество звёздных игроков сменили команду, мы наблюдали и трейды с участием дюжины хоккеистов, и переход одного человека сразу за пять драфт-пиков. Конечно, успешность обмена в большинстве случаев покажет игра в плей-офф: но некоторые игроки уже стартовали на новом месте так мощно, что это нельзя не отметить.

з. Дмитрий Орлов («Бостон»)

Статистика после перехода: 14 (3+11) очков в 19 матчах, «+5»

Скорее всего, сорвавшейся сделкой по переходу Владислава Гаврикова в «Бостон» остались довольны все стороны. «Коламбус» всё равно получил желаемую цену за игрока, но от «Лос-Анджелеса», Гавриков попал не в самое плохое место для жизни и укрепил довольно анархическую оборону «королей», Орлов же попал в состав клуба, который выглядит чуть ли не самым глубоким в истории постлокаутной НХЛ — и защитник играет там так, словно команду и не менял.

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Мнение об Орлове как о «полузащитнике», мягко говоря, преувеличено — и новокузнецкий защитник на новом месте получает много времени в меньшинстве (почти три минуты за матч). Хотя статистика пары с Чарли Макэвоем не впечатляет, «Бостон» пропустил лишь две шайбы за те 200 минут, что Орлов выходил на лёд с другими защитниками в паре. «Орлов может играть в любой манере — он большой, сильный и обладает великолепным броском» — считает Брюс Будро, который следит за хоккеем и на отдыхе.

Дмитрий Орлов

Дмитрий Орлов

Фото: AP/TASS

Будро же считает, что после перехода Орлова в обороне команды нет слабых мест. Действительно, у «мишек» нет явного перекоса в сторону не умеющих обороняться полузащитников или боящихся шайбы домоседов, три ведущих оборонца команды (Макэвой, Линдхольм и Орлов) могут быть одинаково эффективными в обеих зонах.

з. Маттиас Экхольм («Эдмонтон»)

Статистика после перехода: 11 (3+8) очков в 16 матчах, «+18»

Весь год болельщики «Ойлерз» требовали у менеджмента обмена защитника. Пока Макдэвид геройствовал в чужой зоне и был частью исторически сильного большинства, на своей половине «Эдмонтон» был очень слаб. Получивший летом солидный контракт Джек Кэмпбелл — один их худших вратарей этого сезона, но и «Ойлерз» в целом допускали слишком много.

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«Эдмонтон» не пожалел за шведа из «Нэшвилла» ведущего защитника своего большинства Тайсона Бэрри и пика первого раунда. «Хищники» — лучшая команда НХЛ по развитию своих оборонцев, и Экхольм вырос в одного из самых недооценённых оборонительных защитников лиги. На новом месте он играет с молодым Эваном Бушаром, который как раз чаще играет в атаке, и это сочетание даёт фантастическую эффективность: лишь один матч Экхольм закончил с отрицательным показателем полезности. Кроме того, 10 из 11 своих очков Маттиас набрал в равных составах…

«При наблюдении за его карьерой казалось, что он может показывать больше в атаке. Однако Экхольм всегда был выдающимся защитником, его способность закрывать чужих лидеров и надёжно играть при удержании счёта невероятна. Кроме того, он сыграл множество игр в плей-офф, и это должно помочь «Эдмонтону», — считает бывший тренер «Ванкувера» Трэвис Грин.

Шведская бригада «Миннесоты»

На момент дедлайна переходы Маркуса Юханссона, Оскара Сундквиста и Йона Клингберга в «Миннесоту» казались, скорее, «косметикой»: надо что-то делать, но для больших обменов возможности не было. Травма Кирилла Капризова, как оказалось, вообще хоронила команду, чуть ли не половина голов которой забивались с прямым участием Кирилла — но вместо этого «дикари» стали самой огненной командой Запада.

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Капризов выбыл из строя в начале марта — после этого «Миннесота» забивает почти четыре гола за игру. Второй бомбардир команды на этом отрезке — Юханссон, набравший 11 очков в 11 матчах. Маркус в последние годы казался человеком, который затыкает дыры за средние деньги со средним результатом, но их звено с Мэттом Болди и ещё одним шведом Йоэлем Эрикссоном Эком пока звенит на всю НХЛ.

Маркус Юханссон

Маркус Юханссон

Фото: AP/TASS

Сундквист и Клингберг не набивают так много очков, но создают глубину, которой «дикарям» так не хватало. На финише сезона команда Дина Эвасона выглядит одной из самых опасных в лиге: провисает только большинство, но и оно должно вернуться в норму после восстановления Капризова.

в. Йоонас Корписало («Лос-Анджелес»)

Статистика после перехода: 8 матчей, 93,7% ОБ, КН 1,75

«Лос-Анджелес» закончил свою перестройку, но с вратарской бригадой в этом сезоне были гигантские проблемы: получающего $ 5 млн Кэла Питерсена пришлось сплавить в АХЛ, а легенду клуба Джонатана Куика отправлять в «Коламбус». У Куика это вызвало бурю возмущения, вся команда была опечалена — но сложно побеждать в плей-офф, когда твой голкипер отражает менее 90% бросков, надо было кого-то менять.

«Вратари — это вуду», — гласит популярная в Северной Америке хоккейная поговорка, и иногда реально сложно объяснить то, что происходит с голкиперами. Даже с учётом бедовой защиты «Коламбуса» Корписало долгое время демонстрировал такие цифры, что казалось, что скоро он уедет в Европу. Однако в этом году он выиграл конкуренцию у Элвиса Мерзликина (кажется, по латвийскому вратарю ударила трагическая смерть его друга и одноклубника Кивлениекса) и привлёк внимание «Лос-Анджелеса», которому не нужен был элитный, но просто играющий на уровне вратарь.

Однако реальность превзошла все ожидания: на фоне нынешней НХЛ, бьющей рекорды результативности, статистика финна впечатляет вдвойне. Логические причины такого внезапного перерождения найти никто не может — просто Корписало выходит и подтаскивает.

н. Иван Барбашёв («Вегас»)

Статистика после перехода: 13 (5+8) очков в 17 матчах, «+6»

Переход нашего форварда в «Вегас» — один из самых логичных трансферов дедлайна. С первых дней жизни в Неваде решили создавать команду быструю, жёсткую, умеющую защищаться, против которой сложно играть — этим курсом там идут с самого 2017-го с небольшими корректировками. Барбашёв учился нелёгкой жизни чекера в нижних звеньях «Сент-Луиса», который почти всю современную эпоху придерживался схожей философии, а потом и сам раскрылся как игрок атакующий.

Иван Барбашёв

Иван Барбашёв

Фото: AP/TASS

Барбашёв чуть ли не сразу был определён в звено Джека Айкела и этот пост практически не покидает. К главной звезде «Вегаса» в этом году возникали вопросы по продуктивности, особо на фоне возросшей результативности в лиге, но Иван чётко работает на том участке, что ему доверили (а это всё-таки больше грязная работа и борьба у бортов), при этом ещё и набирает очки. «Он играет перед воротами, идет на пятачок. Ему там комфортно. Он был готов играть ногами, клюшкой, всем, чем необходимо», — кратко описал стиль своего форварда главный тренер «рыцарей» Брюс Кэссиди.

н. Якуб Врана («Сент-Луис»)

Статистика после перехода: 12 (9+3) очков в 15 матчах, «+5»

Хотя «Сент-Луис» уже гарантированно в плей-офф не сыграет, нельзя не отметить перерождение чеха. Из «Детройта» Якуба выгнали чуть ли не пинками: талантливый снайпер попал в программу помощи игрокам от профсоюза (какая конкретно проблема была у Враны — непонятно), после возвращения оттуда игрок отправился в АХЛ. После этого чех дал понять руководству клуба, что играть там больше не хочет, да и «Детройт», где ценят рабочую этику, вряд ли хотел держать Якуба при переизбытке вингеров.

Почти бесплатно чеха получил «Сент-Луис»: Даг Армстронг не в первый раз проводит обмены со Стивом Айзерманом, да и вскоре этот дуэт будет собирать сборную Канады на ЧМ. На новом месте чех начал класть голы чуть ли не в каждом матче. «Блюз» не рассчитывают уходить в перестройку, и не старый ещё Врана может стать основным игроком команды на годы вперёд.

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