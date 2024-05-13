Задоров разбушевался! Выкинул соперника за борт, а затем грязно ударил Макдэвида

Бёзер и Линдхольм сделали по дублю, а «Ванкувер» выигрывает матч на выезде и теперь ведёт 2-1 в серии.

После двух матчей в Ванкувере, где команды обменялись победами, серия переехала в Эдмонтон. Одним из главных героев первых двух матчей стал Никита Задоров, который отличился в обеих встречах, а вторая шайба так и вовсе получилась очень эффектной, сродни той, что российский защитник забросил в ворота «Нэшвилла».

Та самая шайба: Видео Задоров забросил шайбу в ворота «Нэшвилла», пройдя через всю площадку из своей зоны

Уже с первых секунд команды дали понять друг другу, что спокойной игра не получится. Макдэвид схлестнулся у лицевого борта с Линдхольмом. Но и про планку результативности, поставленную в стартовых матчах серии, тоже не было забыто. Уже к девятой минуте «Эдмонтон» и «Ванкувер» обменялись шайбами в большинстве. А после этого солировать начал Брок Бёзер, который за пять минут оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хозяева могли отыграть одну шайбу до перерыва, но Дерек Райан сегодня точно встал не с той ноги: сначала не смог занести шайбу в ворота с ленточки, а затем в следующей смене попал в штангу.

В следующем отрезке «нефтяники» полетели спасаться, казалось бы, быстро отыграли одну шайбу, но судьи после продолжительного видеопросмотра всё-таки не засчитали гол. Но хозяева руки не опустили и сразу же забросили ещё раз – Леон Драйзайтль со своей коронной позиции вколотил шайбу в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Он же мог ещё минимум дважды забросить после, но Шилов и его лучшая подруга (штанга) не дали немцу оформить дубль. «Эдмонтон» сбавил темп ближе к концовке и сразу был наказан за это Элиасом Линдхольмом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А главный хайлайт сегодняшнего матча случился за минуту до конца периода: Задоров выбросил за борт Эвандера Кейна, а затем продолжил вталкивать его в партнёров по команде. Выглядело это всё очень эффектно, но наказания избежать не удалось – судья не пожалел двух минут штрафа.

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В третьем периоде «Ойлерз» начали улучшать статистику по броскам, набрасывая на ворота примерно отовсюду, но искра в глазах пропала напрочь. Дело дошло до пустых ворот, Джей Ти Миллер броском из своей зоны попал в штангу, а затем сразу же его команда пропустила – отличился Эван Бушар. Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох начал тянуть время всеми способами, начиная от разговоров с судьёй и заканчивая заменой вратаря. Но отдохнуть после двухминутной смены лидеры хозяев не успели, что было заметно по очень тяжёлым движениям в концовке. Не выдержали нервы даже у Макдэвида, который сцепился с Карсоном Суси и уже через секунду получил плотный удар по спине от Никиты Задорова.

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4:3 в матче, 2-1 в серии – «Ванкувер» вновь выходит вперёд. Задоров же продолжает оставаться одним из самых заметных лиц в составе двух команд, даже не забрасывая шайбы.