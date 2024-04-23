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За три раунда розыгрыша Кубка Гагарина проведено 116 тестирований хоккеистов на допинг

За три раунда розыгрыша Кубка Гагарина проведено 116 тестирований хоккеистов на допинг
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За три раунда розыгрыша Кубка Гагарина проведено 116 тестирований хоккеистов на допинг, сообщает пресс-служба КХЛ.

Во время регулярных чемпионатов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ сезона-2023/2024 были сделаны 122 теста. В плей-офф проводится более интенсивное тестирование во всех трёх лигах. Только в КХЛ в первом раунде было проведено 56 тестирований, в которых взяты пробы у 48 хоккеистов, представлявших все 16 команд, вышедших в розыгрыш Кубка Гагарина.

На последующих стадиях в тестировании вновь принимали участие игроки каждой из команд, продолжавших выступление в плей-офф КХЛ. В четвертьфинале Кубка Гагарина было проведено 40 тестирований, а в полуфиналах – 20. Тестирование игроков проводится также и в финале Кубка Гагарина.

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